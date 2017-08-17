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Премьер Армении поблагодарил Россию за помощь при тушении лесного пожара

Общество
17 августа, 22:01 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 17, августа. /ТАСС

МЧС России оказывало помощь в тушении пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес"

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ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поблагодарил российское правительство и его главу Дмитрия Медведева за помощь, оказанную в тушении крупного лесного пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес" в республике. Об этом глава кабмина сделал в четверг запись в социальной сети Facebook.

"Выражаю признательность нашим коллегам в России, в частности, председателю правительства РФ за предоставление специальной техники, - заявил Карапетян. - Благодарю экипаж российских пилотов и спасателей за выполненную работу".

"Основные очаги пожара в Хосровском заповеднике потушены", - констатировал премьер. Карапетян поблагодарил армянских "спасателей, МЧС и Министерство охраны природы, военнослужащих Вооруженных Сил Армении, сотрудников полиции республики, лесного хозяйства, а также всех граждан, добровольно участвовавших в работах по пожаротушению".

На совещании во вторник российской стороне за помощь выразил президент Армении Серж Саргсян.

Противопожарный самолет Ил-76 МЧС России в четверг продолжил вахту в районе лесного пожара. В течение дня самолет осуществил четыре вылета в район пожара со сбросом воды, отметили в МЧС Армении. Общее число полетов за три дня достигло 16.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Карапетян, Карен Вильгельмович
Страны
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