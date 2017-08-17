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Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет

Общество
17 августа, 23:09 UTC+3 ТАСС

В список попали два выходца из России, они заняли 10-ю и 26-ю позицию

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA/JULIEN DE ROSA

ТАСС, 17 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания.

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.

Кроме того, в список попали два выходца из России: основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и руководитель американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович. Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.

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