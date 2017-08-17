Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет

ТАСС, 17 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания.

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.

Кроме того, в список попали два выходца из России: основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и руководитель американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович. Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.