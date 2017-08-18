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Митрополит Иларион: изучение теологии в вузах спасет молодежь от экстремизма

Общество
18 августа, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По словам священнослужителя, "ликвидация безграмотности в религиозной сфере - действенная прививка от террористической идеологии"

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ТАСС, 18 августа. Преподавание теологии в вузах поможет уберечь молодых людей от вербовки в террористические организации, заявил в интервью ТАСС глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мне кажется, что мы должны усилить разъяснительную работу с молодежью. Молодые люди должны лучше знать основы своей религиозной традиции и религиозных традиций своих соседей. Одной из действенных превентивных мер может стать расширение религиозного образования, в том числе в светских вузах. Мы должны создавать теологические факультеты в ведущих университетах, и именно выпускники этих факультетов, а не случайные люди, должны преподавать основы религиозной культуры в школах", - сказал он.

По словам митрополита, в сети вербовщиков различных экстремистских организаций чаще всего попадает молодежь, плохо или совсем не знающая постулаты основных религиозных учений.

"Именно на почве безграмотности в религиозных вопросах наши молодые люди становятся жертвами авантюристов, которые прикрывают свои преступные деяния исламскими лозунгами, и вербуют молодежь в террористические организации. Ликвидация безграмотности в религиозной сфере - действенная прививка от террористической идеологии. И она должна стать национальным проектом, в котором смогут принять участие все традиционные конфессии нашей страны", - подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что в настоящее время кафедры теологии открыты более чем в 50 светских высших образовательных учреждениях.

14 июня Минюст подписал приказ об утверждении научной степени по теологии. 1 июня декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология". Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени.

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