Глава Кубани предложил создать команды КВН в каждой школе региона

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КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать в каждой школе региона по детской команде КВН, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, в настоящее время команды уже есть в некоторых школах региона, а детская сборная Краснодарского края будет участвовать во Всероссийской Юниор-Лиге КВН в Крыму. Общее число команд КВН на Кубани за год выросло на сотню - до 700 команд. Две из них играют в Высшей Лиге КВН, три - в Премьер-лиге.
"Важно и дальше формировать площадки для обучения школьников основам игры. КВН, как и спорт в крае, должен стать массовым. Он объединяет молодежь, это та альтернатива интернету и улице, которую мы можем дать нашим детям. Команды нужно создавать в каждой школе Кубани, КВН должен стать привычной внеурочной деятельностью учеников", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
В краевой администрации отмечают, что развитие системы КВН в школах поможет готовить ребят к участию в "больших играх", а значит, увеличит шансы Краснодарского края закрепиться в телевизионных лигах движения. Помимо этого, участие в КВН стимулирует и общее развитие подростков.
"Умение мыслить нестандартно, принимать решения, быстро реагировать на ситуации позволят вам добиться успеха не только в игре, но и в общественной жизни, в экономике, в политике. Такая неординарная, активная, талантливая молодежь нужна краю", - добавил он.