Севастопольские поисковики пригласили Путина в свое движение, если он "устанет от жизни"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Руководитель Севастопольского регионального отделения Поискового движения России Александр Неменко проинформировал президента РФ Владимира Путина о работе активистов и проблемах поискового движения в городе. Он также пригласил главу государства присоединиться к движению для временной смены рода деятельности.

"Когда устанете от жизни, приходите в наше поисковое движение! Отдохнете и с новыми силами возьметесь за дело!" - обратился Неменко к Путину на встрече главы государства с учеными и общественными деятелями Севастополя. Он также подарил президенту сборник научных статей, написанных по результатам поисковых работ в РФ.

"Ну, ладно!" - с улыбкой отреагировал Путин на предложение. "Спасибо большое за подарок", - добавил он.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества - Поисковое движение России - было создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 81 субъекте Федерации, а его участники ведут поисковые работы в регионах страны, которые затронула Великая Отечественная война.

В 2016 году Поисковое движение России провело 802 поисковые экспедиции. В ходе полевого поискового сезона 2016 года участники движения подняли останки более 20 тысяч защитников Отечества, установили имена и судьбы 1229 участников Великой Отечественной войны. Всего за четыре года существования движения поисковиками были подняты останки свыше 75 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов.