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Путин предложил создать на базе филиала МГУ в Севастополе школу для одаренных детей

Общество
18 августа, 21:04 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Президент выразил уверенность в том, что такая школа была бы очень востребованной, и пообещал обсудить эту идею с ректором Виктором Садовничим

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе севастопольского филиала МГУ школу для одаренных детей. Речь об этом зашла на встрече главы государства с учеными и общественными деятелями, в числе которых был и директором филиала Иван Кусов.

"При МГУ создана и хорошо начала работать школа для одаренных детей", - напомнил Путин. "При филиале МГУ в Севастополе можно было бы сделать тоже школу для одаренных детей - и для Севастополя, и в целом для Крыма", - отметил он.

Президент выразил уверенность в том, что такая школа была бы очень востребованной, и пообещал обсудить эту идею с ректором МГУ Виктором Садовничим. "Попрошу его поддержать, помочь", - сказал Путин, отметив, что при филиале МГУ можно было бы создавать образовательную площадку по аналогии с сочинским центром для одаренных детей "Сириус".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Садовничий, Виктор Антонович
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