Эпизоды наступления русской армии 1917 года воссоздадут под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный исторический фестиваль "Гумбинненское сражение" открывается в субботу под Калининградом. В этом году он приурочен к 100-летию так называемого "Наступления Керенского" в июне 1917 года, ставшего последним наступлением русской армии в Первой мировой войне и провалившегося из-за падения дисциплины в русских войсках. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Российского военно-исторического общества (РВИО), выступающего одним из организаторов фестиваля.

"В фестивале примут участие от 120 до 140 реконструкторов", - сказали ТАСС в РВИО. Они представляют Калининград, Санкт-Петербург, Калугу, Ногинск, Тулу, Серпухов, Крым, Переславль-Залесский, Москву и Московскую область. Планируется также визит реконструкторов с Украины. Зрителям будут показаны эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого "Наступления Керенского".

Фестиваль пройдет в городе Гусеве (бывший Гумбиннен) и в поле в районе поселка Лермонтово. На исторических интерактивных площадках, представят работу полевого госпиталя, образцы оружия и снаряжения русской и немецкой армий. Пройдет показ мод начала XX века.

Кульминацией станет реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. В нем наряду с пехотой примут участие от семи до 10 кавалеристов, будут задействованы четыре пушки, воссозданные по чертежам времен Первой мировой - по две с каждой из сторон. На поле боя будет представлена действующая модель пушечно-пулеметного бронеавтомобиля русской армии "Маннесман-Мулаг", разработанного в 1914 году. Планируется восстановление эпизода участия в сражениях женского батальона под командованием Марии Бочкаревой.

В правительстве Калининградской области сообщили, что на этом фестивале эпизоды реконструкции впервые будут демонстрироваться на больших экранах, которые установят у площадки, где развернутся основные события. Будет организована торговля и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, детские площадки. Для зрителей развернут выставку современной военной техники и вооружения.

Фестиваль "Гумбиннеское сражение"

Фестиваль "Гумбинненское сражение" проходит в Калининградской области с 2013 года. В первый год его посетили около 25 тыс. человек. В 2014 году, в год 100-летия начала Первой мировой войны, количество зрителей возросло почти до 70 тыс., что стало рекордом.

Организаторами фестиваля выступают Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А".