МЧС России оказало гуманитарную помощь семи странам в 2017 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Семь стран с начала года получили российскую гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"С начала года гуманитарная помощь в виде продуктов питания, предметов первой необходимости общим весом более 11,5 тыс. тонн была доставлена в семь стран мира", - сказал собеседник агентства.

В МЧС напомнили, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"С августа 2014 года МЧС России доставляет гуманитарный груз населению юго-востока Украины. За это время в Донбасс направлено 67 автоколонн, которые перевезли около 70 тыс. тонн гуманитарного груза", - сообщили в МЧС.

Также активно реализуются проекты по гуманитарному содействию Кубе, Иордании, Тунису и Камеруну. Они включают подготовку квалифицированных кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гуманитарную поставку лабораторного оборудования, тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения.

19 августа международное сообщество отмечает Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный ООН в 2008 году для привлечения внимания общественности к этому направлению и как дань памяти специалистам, погибшим при проведении гуманитарных операций.