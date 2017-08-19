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МЧС России оказало гуманитарную помощь семи странам в 2017 году

Общество
19 августа, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

В ведомстве добавили, что российская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Семь стран с начала года получили российскую гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"С начала года гуманитарная помощь в виде продуктов питания, предметов первой необходимости общим весом более 11,5 тыс. тонн была доставлена в семь стран мира", - сказал собеседник агентства.

В МЧС напомнили, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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"С августа 2014 года МЧС России доставляет гуманитарный груз населению юго-востока Украины. За это время в Донбасс направлено 67 автоколонн, которые перевезли около 70 тыс. тонн гуманитарного груза", - сообщили в МЧС.

Также активно реализуются проекты по гуманитарному содействию Кубе, Иордании, Тунису и Камеруну. Они включают подготовку квалифицированных кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гуманитарную поставку лабораторного оборудования, тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения.

19 августа международное сообщество отмечает Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный ООН в 2008 году для привлечения внимания общественности к этому направлению и как дань памяти специалистам, погибшим при проведении гуманитарных операций.

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