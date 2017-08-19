В Калининграде установили памятный знак в честь генерала Румянцева

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Памятный знак в честь российского полководца и военного теоретика генерал-фельдмаршала Петра Румянцева открыли в субботу в Калининграде. Установка памятника приурочена к 260-летию Гросс-Егерсдорфского сражения во время Семилетней войны, активным участником которого был Румянцев.

"Знаменательным событием для города" назвал установку памятного знака врио губернатора области Антон Алиханов. "Важно, чтобы мы помнили нашу историю, знали о высоких ратных подвигах, которые были совершены военачальниками и рядовыми солдатами, не забывали о победах русского оружия, связанных не только с Великой Отечественной войной, но и с более ранними страницами в истории нашего государства", - отметил Алиханов.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов отметил "символичность" того, что памятный знак герою Семилетней войны располагается рядом двумя самыми важными для всех калининградцев военно-мемориальными объектами - памятником героям Первой мировой войны, установленным в мае 2014 года, и мемориалом 1200 воинам-гвардейцам, погибшим при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года.

"Эти войны напоминают всем, насколько хрупок наш мир", - сказал он.

Подвиг Румянцева

19 августа 1757 года у деревни Гросс - Егерсдорф в Восточной Пруссии, в четырех километрах к юго - западу от современного поселка Междуречье Черняховского района Калининградской области, произошло сражение между прусской армией под командованием фельдмаршала Левальда и русской армией под командованием фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина. Оно явилось первым крупным сражением с участием русской армии в Семилетней войне.

В этом сражении отличился генерал - майор граф Румянцев. Когда русский правый фланг под ударами прусской армии начал отступать, Румянцев без приказа, по собственной инициативе, бросил свой свежий резерв против левого фланга прусской пехоты. Это предопределило перелом в битве и победу русских войск.

В канун 260 - летия Гросс - Егерсдорфского сражения одной из улиц Калининграда было присвоено имя Петра Румянцева. На ней по инициативе Российского военно - исторического общества (РВИО) и установили памятный знак с барельефом военачальника. К барельефу возложили цветы, а рота почетного караула Балтийского флота прошла торжественным маршем.