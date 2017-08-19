Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом

Во время реконструкции боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение". © Виталий Невар/ТАСС

Во время реконструкции боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение". © Виталий Невар/ТАСС

ЛЕРМОНТОВО /Калининградская область/, 19 августа. / ТАСС/. Более 100 участников российских клубов военной реконструкции приняли участие в ежегодном военно-историческом фестивале "Гумбинненское сражение" под Калининградом. На площадке близ поселка Лермонтово воссоздали один из эпизодов последнего наступления русской армии 1917 года с участием кавалерии, артиллерии и бронеавтомобиля, сообщил корреспондент ТАСС с места события.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

"Сейчас мы вспоминаем уроки Первой мировой войны. Наша область, наша земля обильно полита кровью русских солдат, здесь одерживались великолепные победы русского оружия. <…> Эта земля останется нашей, потому что она была многократно завоевана нашим русским солдатом, и теперь останется нашей навечно", - сказал врио губернатора области Антон Алиханов, обращаясь к гостям и участникам во время открытия фестиваля. Фестиваль связан с историей региона, занимает значимое место его жизни и будет развиваться, отметил он.

В фестивале, по данным организаторов, приняли участие реконструкторы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Калуги, Ногинска, Тулы, Серпухова, Крыма, Переславля-Залесского, Москвы и Московской области. Не смотря на дождь, работал интерактивный тир, где можно было сделать холостой выстрел из оружия времен Первой мировой войны, был развернут полевой госпиталь. Прошла демонстрация женской моды начала XX века. Наряду со старым оружием демонстрировалась современная военная техника Балтийского флота.

Кульминацией стала реконструкция исторического боя. Зрители наблюдали, как в окопах Русской армии велась агитация против войны, солдаты братались с бойцами противника и отказывались идти в бой. Был представлен подвиг женского батальона под командованием Марии Бочкаревой.

В реконструкции задействовали кавалерию, артиллерию, стрелковое оружие и действующую модель пушечно-пулеметного бронеавтомобиля русской армии "Маннесман-Мулаг", разработанного в 1914 году. "Для военно-исторического общества ["Гумбиннеский фестиваль"] это одна из визитных карточек", - сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Фестиваль "Гумбинненское сражение"

Фестиваль "Гумбинненское сражение" проходит в Калининградской области с 2013 года. В первый год его посетили около 25 тыс. человек. В 2014 году, в год 100-летия начала Первой мировой войны, число зрителей возросло почти до 70 тыс., что стало рекордом.

Организаторами фестиваля выступают Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А".