Госсекретарь Ватикана обсудит в России региональные кризисы

ВАТИКАН, 20 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Государственный секретарь Ватикана (глава правительства Святого престола) кардинал Пьетро Паролин обсудит в России вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные кризисы. Об этом иерарх Римско-католической церкви сообщил в эксклюзивном интервью ТАСС накануне своей поездки в РФ, которая состоится с 21 по 24 августа.

Он рассказал, что идея визита в Россию прорабатывалась давно. "23 августа в программе - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Днем раньше у меня состоится беседа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 21 августа я встречусь с католическими епископами в РФ и тем же вечером возглавлю мессу для католической общины Москвы в соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Состоится и встреча с патриархом Кириллом, а также беседа с митрополитом Волоколамским Иларионом (председателем Отдела внешних связей Московского патриархата - прим. ТАСС)", - сообщил госсекретарь.

"Святой престол одновременно исполняет как духовную, так и дипломатическую роль, поэтому ватиканская дипломатия имеет особый характер. И она не опирается на иные силы, кроме как на заботу и опеку о каждом человеке и о каждом народе посредством диалога. С учетом именно этих аспектов со своими собеседниками в России я буду обсуждать вопросы, представляющие обоюдный интерес, и кризисы в разных регионах мира, как далеких, так и совсем близких", - сказал кардинал.

Паролин отметил, что перед всеми христианами стоят одни и те же вызовы современного мира, в частности, опасности утраты традиционных ценностей и угроза терроризма. "Когда церкви настаивают на следовании евангелическому посланию и на уважении ценностей, утвержденных в писании, они это делают не для уничижения современного человека или с целью навязать ненужный вес, но чтобы указать путь к спасению и наполнению жизни. И крайне важно, чтобы при исполнении этой миссии, которая никогда не завершится, установилось действенное сотрудничество между разными конфессиями. Большее взаимопонимание церквей, обмен опытом в разных регионах может стать важным вкладом в понимание этих проблем", - указал Паролин.

При этом он предостерег от применения силы, которое может привести к росту насилия или ущемлению прав человека, включая свободу вероисповедания. В борьбе с феноменом терроризма он назвал крайне важным воспитание и формирование самосознания, особенно у нового поколения, а также укрепление межкультурного и межрелигиозного диалогов.