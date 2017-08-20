В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков

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В Братеевском каскадном парке Москвы завершился Международный фестиваль фейерверков. В этом году программа фестиваля получила название "Москва на семи холмах" и была посвящена 870-летию столицы. 19 августа выступили пиротехнические команды из Японии, Армении, Австрии и Румынии. 20 августа зрители увидели шоу команд из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Выступления конкурсантов оценивало международное жюри, в состав которого вошли эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии.
Всего за два дня участники конкурса произвели около 60 тыс. залпов, используя около 27 т пиротехники.