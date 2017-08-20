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В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков

Общество
20 августа, 22:42 UTC+3

За два дня участники конкурса произвели около 60 тыс. залпов, используя около 27 т пиротехники

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Во время выступления команды Японии
Во время выступления команды Японии
Во время выступления команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Японии
Фейерверк команды Японии
Фейерверк команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Японии
Фейерверк команды Японии
Фейерверк команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время выступления команды Армении
Во время выступления команды Армении
Во время выступления команды Армении
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Армении
Фейерверк команды Армении
Фейерверк команды Армении
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время выступления команды Румынии
Во время выступления команды Румынии
Во время выступления команды Румынии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Робот Юрий Долгорукий
Робот Юрий Долгорукий
Робот Юрий Долгорукий
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время шоу команды Австрии
Во время шоу команды Австрии
Во время шоу команды Австрии
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Во время выступления команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время выступления команды Армении
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фейерверк команды Армении
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время выступления команды Румынии
© Сергей Бобылев/ТАСС
Робот Юрий Долгорукий
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время шоу команды Австрии
© Сергей Бобылев/ТАСС

В Братеевском каскадном парке Москвы завершился Международный фестиваль фейерверков. В этом году программа фестиваля получила название "Москва на семи холмах" и была посвящена 870-летию столицы. 19 августа выступили пиротехнические команды из Японии, Армении, Австрии и Румынии. 20 августа зрители увидели шоу команд из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Выступления конкурсантов оценивало международное жюри, в состав которого вошли эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии.

Всего за два дня участники конкурса произвели около 60 тыс. залпов, используя около 27 т пиротехники.

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