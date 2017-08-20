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Международный фестиваль фейерверков в Москве. Видеотрансляция

Общество
20 августа, 21:02 UTC+3

Зрители увидят выступление команд из России, Китая, Хорватии и Бразилии

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В Братеевском каскадном парке Москвы завершается третий Международный фестиваль фейерверков. В этом году его программа посвящена грядущему 870-летию столицы и получила название "Москва на семи холмах". Перед зрителями выступают команды из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Их оценивает международное жюри, в состав которого входят эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии.

Как ожидается, за два дня фестиваля команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов - на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники, высота фейерверков будет достигать 200 метров.

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