Международный фестиваль фейерверков в Москве. Видеотрансляция

В Братеевском каскадном парке Москвы завершается третий Международный фестиваль фейерверков. В этом году его программа посвящена грядущему 870-летию столицы и получила название "Москва на семи холмах". Перед зрителями выступают команды из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Их оценивает международное жюри, в состав которого входят эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии.

Как ожидается, за два дня фестиваля команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов - на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники, высота фейерверков будет достигать 200 метров.