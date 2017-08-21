Лимузин Ельцина продали в Петербурге за 19,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором первый президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продан в Петербурге за 19,7 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС представитель автосалона, который продал машину.

"Лимузин продан коллекционеру за 19,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей. Как сообщили ТАСС в автосалоне, лимузин вызвал большой интерес среди покупателей и журналистов.

Согласно объявлению, автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров. Лимузин сделали по спецзаказу. Продавец счел, что автомобиль может стать "достойным экземпляром для хорошей коллекции".

Как отмечали ТАСС в пресс-службе сайта по продаже автомобилей, ранее другой лимузин Mercedes-Benz S-klasse III (W140), на котором также ездил Ельцин, "недавно был продан за 33 млн рублей".