Холодный фронт принесет в Крым шквалистый ветер и похолодание на 10 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым в понедельник объявило экстренное предупреждение в связи прохождением холодного атмосферного фронта, который 22-23 августа принесет на полуостров шквалистый ветер и похолодание на 8-10 градусов.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта 22-23 августа в Крыму ожидаются сложные погодные условия: местами сильные ливни (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 23-28 м/с, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

В понедельник в Крыму воздух, по прогнозам, прогреется до 30-32 градусов. Непогода может привести к новым подтоплениям и энергоавариям.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 августа из-за сильных ливней с грозами в Крыму произошел ряд чрезвычайных ситуаций. В селе Яркое были подтоплены 153 двора, никто не пострадал. В районе курорта Судак на трассе "Грушевка- Судак" возле села Дачное произошел сход на проезжую часть водно-грязевого потока, который едва не смыл около 15 легковушек. Пострадавших нет, но водителей и пассажиров пришлось эвакуировать спасателям.

Удар стихии в Крыму привел к потерям в сельском хозяйстве. Убытки подсчитывает крупный винзавод "Массандра" (ФГУП, находится в ведении управделами президента РФ - прим. ТАСС), на его филиале в районе Судака селем, по предварительной оценке, смыло около 80 га виноградников.