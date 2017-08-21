Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает мужчину, который сдал в ломбард чужую яхту стоимостью в 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"15 августа в полицию поступило заявление от 40-летнего москвича, который сообщил, что в организацию на Золоторожском Валу за крупным денежным займом обратился гражданин, предоставивший подложные сведения о передаваемом в залог имуществе", - сказали в пресс-службе главка.

Полиция установила, что мужчина передал сотрудникам организации документы на дорогостоящее судно, которое ему не принадлежит. "Ущерб от действий злоумышленника составил 15 млн рублей", - добавили в главке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".