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Эксперты: участие в молодежных форумах является толчком для самообразования и карьеры

Общество
21 августа, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает, что главной задачей лагерей и форумов является "общение, коммуникация, взаимное обогащение знаниям"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посещение молодежных образовательных лагерей и форумов является трамплином для самообразования и может оказаться полезным для продвижения по карьерной лестнице. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС опрошенные политологи.

"Для людей интересующихся, грамотных, устремленных в будущее те знания, тот опыт, то общение, которые они там [на форумах и молодежных лагерях] получают, является прекрасным трамплином для собственных мыслей, для самообразования, для выбора направления движения, в том числе движения по карьерной лестнице. То есть в карьере они помогают", - считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

По его словам, ключевой задачей молодежных лагерей и форумов является "общение, коммуникация, взаимное обогащение знаниям, опытом, навыком". "Очень показательно, что в этих мероприятиях все более охотно участвуют руководители нашего государства, статусные люди, известные ученые, деятели культуры, все чаще участвует и президент", - добавил собеседник агентства. По словам Кузнецова, общение молодых людей с носителями уникального жизненного и управленческого опыта является крайне важным.

В свою очередь, президент консалтингового агентства "Бакстер групп" Дмитрий Гусев напомнил, что участие в молодежных форумах позволило состояться некоторым политикам, и призвал расширять программу поддержки активной молодежи.

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Всероссийский образовательный форум "Таврида". Глава государства провел почти полтора часа, отвечая на вопросы молодых участников форума, которые касались множества тем - от съемок документальных и художественных фильмов до предпочтений президента в одежде.

В России ежегодно проходит ряд крупных молодежных форумов, в частности "Таврида", "Территория смыслов", "Балтийский Артек".

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