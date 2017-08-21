Психологи МЧС окажут помощь пострадавшим на пожаре в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Психологи окажут помощь пострадавшим в результате крупного пожара, произошедшего днем в понедельник в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель пресс-службы ростовского областного главка МЧС.

"Профессиональные психологи окажут помощь обратившимся (на "горячую линию" в главное управление МЧС по Ростовской области - прим. ТАСС)…" - сказал представитель управления.

По последним данным, в центре Ростова-на-Дону горят 30 частных домов на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Сообщалось, что пожарные локализовали пожар на шести из девяти участков.

Медицинская помощь потребовалась 36 пострадавшим, из них пятеро были госпитализированы. Жертв нет. В тушении участвуют более 2 тыс. человек.