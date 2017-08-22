Власти Москвы предложили журналистам помочь с покраской Крымского моста ко Дню города

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предстоящей ночью одно из уникальных сооружений Москвы, Крымский мост, ждет обновление - специально ко Дню города мост будет покрашен. Принять участие в покраске смогут все желающие журналисты, сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В ночь с 22 на 23 августа специалисты ГБУ "Гормост" для журналистов, готовых не только осветить благоустройство Крымского моста, но и принять непосредственное участие в мероприятии, приготовили жилет, перчатки и "кисть Тома Сойера",- отметили в пресс-службе.

Длина Крымского моста составляет 688 метр. На обработку только одной стороны моста потребуется более 400 кг краски, или примерно семь 60-литровых канистр с колером.

"Несмотря на обширный участок работы покраску планируется выполнить за несколько часов. Оперативность проведения работ достигается за счет применения специального оборудования на основе бензинового привода. По внешнему виду установка напоминает переносную мини-мойку, но вместо воды используется краска и растворитель. Труднодоступные места, где автоматизированная окраска невозможна, будут окрашены вручную с помощью кистей",- пояснили в пресс-службе.

Крымский мост - единственный в столице подвесной мост. ГБУ "Гормост" поддерживает работу различных инженерных сооружений города: тоннелей, фонтанов, мостов.