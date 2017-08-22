Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублей

Общество
22 августа, 12:21 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 22, августа. /ТАСС

На ученика в селе, по расчетам властей, необходимо 128 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем учебном году выделили из регионального бюджета по 73 тыс. рублей на одного городского школьника и 128 тыс. рублей на одного ученика в селе. Всего из бюджета субъекта на образование в 2017 году выделено 156 млрд рублей. Об этом сообщила на заседании правительства региона министр образования Московской области Марина Захарова.

"Стоимость ученика в городе или селе в Московской области разные. Стоимость ученика и дошкольника у нас соответствует всем федеральным стандартам", - сказала Захарова, уточнив, что на одного городского школьника в 2017 году выделено 73 тыс. рублей, на одного ученика в селе - 128 тыс. рублей.

Министр добавила, что стоимость одного городского дошкольника обходится правительству в текущем году в 158 тыс. рублей, в селе 185 тыс. рублей.

"Мы увеличили стоимость питания для начальной и основной школы, многодетные семьи в Московской области теперь получают и завтрак и обед. Компенсация рассчитываемся частично на всех учащихся школ и полностью на всех многодетных. В связи с этим стоимость завтраков и обедов у нас тоже увеличивается за счет денег субъекта", - сказала Захарова, добавив, что всего на питание школьников в новом учебном году выделено 3,3 млрд рублей.

Кроме того, в Московская область полностью в течение последних двух лет обеспечивает учеников не только учебниками, но и учебными пособиями. "В этом году 150 тыс. учебников закуплено, и это с плюсом в 200 млн рублей. Всего на учебники выделено 1,7 млрд рублей", - сказала она.

Всего на новый учебный год из регионального бюджета выделено 156 млрд рублей, что больше на 34 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
4
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"
7
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама