Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублей

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КРАСНОГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем учебном году выделили из регионального бюджета по 73 тыс. рублей на одного городского школьника и 128 тыс. рублей на одного ученика в селе. Всего из бюджета субъекта на образование в 2017 году выделено 156 млрд рублей. Об этом сообщила на заседании правительства региона министр образования Московской области Марина Захарова.
"Стоимость ученика в городе или селе в Московской области разные. Стоимость ученика и дошкольника у нас соответствует всем федеральным стандартам", - сказала Захарова, уточнив, что на одного городского школьника в 2017 году выделено 73 тыс. рублей, на одного ученика в селе - 128 тыс. рублей.
Министр добавила, что стоимость одного городского дошкольника обходится правительству в текущем году в 158 тыс. рублей, в селе 185 тыс. рублей.
"Мы увеличили стоимость питания для начальной и основной школы, многодетные семьи в Московской области теперь получают и завтрак и обед. Компенсация рассчитываемся частично на всех учащихся школ и полностью на всех многодетных. В связи с этим стоимость завтраков и обедов у нас тоже увеличивается за счет денег субъекта", - сказала Захарова, добавив, что всего на питание школьников в новом учебном году выделено 3,3 млрд рублей.
Кроме того, в Московская область полностью в течение последних двух лет обеспечивает учеников не только учебниками, но и учебными пособиями. "В этом году 150 тыс. учебников закуплено, и это с плюсом в 200 млн рублей. Всего на учебники выделено 1,7 млрд рублей", - сказала она.
Всего на новый учебный год из регионального бюджета выделено 156 млрд рублей, что больше на 34 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.