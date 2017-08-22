Светофоры в Зеленограде начали переключать сигнал в зависимости от наличия машин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оснастил несколько светофоров в Зеленограде датчиками, которые анализируют интенсивность транспортного потока. В зависимости от полученных данных светофор в автоматическом режиме включает нужную фазу, сообщил журналистам во вторник замглавы учреждения Дмитрий Горшков.

При подъезде автомобиля к переходу в течение минимального времени включается зеленый сигнал светофора. Пешеходы могут нажать специальную кнопку на светофоре, приостановить транспортный поток и перейти дорогу. "Внедрение современных технологий в управление светофорами позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сократить количество пробок и улучшить движение транспорта и пешеходов. Если проект зарекомендует себя хорошо, то будем развивать его и на других участках", - сказал Горшков.

По его словам, если раньше в ночное время светофор срабатывал примерно 40 раз в час, то сейчас в среднем один раз. "То есть за всю ночь сокращение с 320 до одного раза", - уточнил он. В других округах Москвы светофоры могут оснастить датчиками весной 2018 года.

Горшков отметил, что благодаря запуску новой системы удастся увеличить среднюю скорость движения автомобилей за счет сокращения времени ожидания проезда на регулируемых перекрестках, а также обеспечить комфортный переход для пешеходов.