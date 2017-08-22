Около 67% дорог от плана 2017 года отремонтировано в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области к середине августа отремонтировали 67% автомобильных дорог от запланированных в текущем году. Всего в 2017 году пройдет ремонт 3100 км региональных и муниципальных дорог. Об этом сообщил во вторник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"В настоящее время активно идет ремонт дорог. Процент выполнения составляет 67%. Я думаю, что до конца сентября все работы окончим", - сказал Тресков. Министр добавил, что на данный момент ремонт региональных дорог завершен на 75%, муниципальных дорог - на 50%.

В текущем году из регионального бюджета на ремонт 3100 км автомобильных дорог Подмосковья выделено порядка 18 миллиардов рублей. В прошлом году власти отремонтировали около 2 тысяч км дорог, затратив на это 11 миллиардов рублей.