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Число пеших инспекторов платных парковок в Москве увеличится до 300

Общество
22 августа, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Власти надеются, что двукратный рост числа парковщиков снизит число нарушений

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Штат пеших инспекторов, следящих за платными парковками в Москве, увеличат вдвое - до 300 человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

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"ГКУ "АМПП" планирует расширить штат пеших инспекторов, администрирующих территорию платной парковки, до 300 человек. В их обязанности входит не только проверка машин на платной парковке, но и фиксация нарушителей, стоящих под запрещающими знаками и на тротуарах. Также инспекторы проверяют состояние инфраструктуры на улично-дорожной сети, сообщают о поврежденных знаках и проводят мониторинги загруженности", - говорится в сообщении. Сейчас столичные платные парковки проверяют 150 пеших инспекторов.

"Привлечение дополнительных сотрудников позволит увеличить единовременный охват зоны платной парковки. Это снизит число нарушений, а также повысит дисциплинированность столичных водителей", - приводит пресс- служба комментарий гендиректора ГКУ "АМПП" Александра Гривняка.

Отмечается, что все инспекторы перед началом работы пройдут стажировку, изучат правила общения с водителями и разрешения конфликтных ситуаций и получат видеорегистраторы для фиксации нарушений.

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