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Советника министра здравоохранения Игоря Ланского похоронили на Троекуровском кладбище

Общество
22 августа, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

На прощании присутствовали глава Минздрава Вероника Скворцова, а также другие коллеги Ланского по ведомству

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Советник министра здравоохранения 41-летний Игорь Ланской, погибший в Крыму в результате несчастного случая 18 августа, похоронен на Троекуровском кладбище.

На прощании присутствовали министр здравоохранения Вероника Скворцова, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, глава Росздравнадзора Михаил Мурашко и другие коллеги по министерству. Кроме того, прощание посетили замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, представители из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, коллеги Ланского из медиа и другие.

"Когда он пришел в министерство, мы все почувствовали свежий ветер. Он талантливо сам создавал креативные проекты... Министерство здравоохранения потеряло верного товарища, нашего надежного друга", - сказала Скворцова.

Министр отметила, что именно Ланскому принадлежала идея первого рейтинга российских поликлиник. "Им был создан мониторинг обращений и жалоб граждан. Он и его помощники помогли тысячам граждан", - добавила она.

По словам Каграманяна, гибель Ланского застала врасплох все министерство. "Он был деятелен и полон идей", - добавил первый замминистра. Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила вклад Ланского в развитие общественного здравоохранения.

По словам знакомых Ланского и коллег в министерстве, он погиб во время непогоды в Судаке из-за удара молнии.

Ланской работал в медиаотрасли с 1997 года. С 2002 по 2008 год - в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также Управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний "РосБизнесКонсалтинг". С 2010 года он являлся членом совета Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, учрежденного ИТАР-ТАСС.

С 16 сентября 2013 года был назначен советником министра здравоохранения. В Минздраве Ланской курировал вопросы медицинского туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.

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Персоны
Мурашко, Михаил Альбертович Скворцова, Вероника Игоревна Каграманян, Игорь Николаевич Краевой, Сергей Александрович
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