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В Ленобласти хотят создать современный аналог Царскосельского лицея для одаренных детей

Общество
22 августа, 16:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, августа. /ТАСС

По словам губернатора области Александра Дрозденко, обучение воспитанников центра будет идти в разных сферах, в зависимости от их интересов и способностей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области намерены создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей по образцу Царскосельского лицея, предполагается, что он откроется в одном из зданий Санкт-Петербургского университета в Петродворце. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на областном педагогическом совете.

"Нам не надо изобретать "велосипед", мы должны взять лучшие российские практики, которые уже есть, но наша идея немного отличается от общероссийской. Мы хотим на базе здания, которое нам выделит большой университет в Санкт-Петербурге, скорее всего, это будет в Петродворце, создать подобие Царскосельского лицея - то есть, это будет и учебное здание, и здание для проживания талантливых детей", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что обучение воспитанников центра будет идти в разных сферах, в зависимости от их интересов и способностей.

"Это будут и прикладные предметы - математика, физика, и художественные направления - рисование, лепка и так далее, это будет и иное гуманитарное направление, к примеру, география, литература", - сказал губернатор.

Во время педсовета власти региона подписали соглашение с образовательным фондом "Талант и успех". Как сообщили в пресс-службе областного правительства, опыт фонда будет востребован при создании центра.

Как отмечалось в ходе областного педсовета, Ленинградская область признана одним из лидеров по внедрению инноваций в сфере образования. В регионе работают 829 учебных заведений. Уровень трудоустройства выпускников в Ленинградской области составляет 99,7%.

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