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Патриарх Кирилл: православных и католиков сблизит оказание помощи христианам

Общество
22 августа, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Предстоятель РПЦ заявил, что "взаимоотношения Православной церкви с Римско-Католической в плане оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке были бы очень важным объединяющим фактором"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совместная поддержка христиан на Ближнем Востоке поможет вывести отношения между Римско-Католической и Русской православной церквями на новый уровень, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином в патриаршей резиденции "Даниловская" во вторник.

"Наша церковь принимает активное участие в оказании гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. И в этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества. И я полагаю, что взаимоотношения Православной церкви с Римско-Католической в плане оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке были бы очень важным объединяющим фактором", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что в 2016 году была создана совместная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа даст импульс новым проектам по оказанию помощи христианам ближневосточного региона. "Я думаю, что, развивая сотрудничество в этой сфере, мы можем постараться разработать основу для совместных проектов, связанных с поддержанием тех, кто страдает от военных событий на Ближнем Востоке ", - подчеркнул патриарх.

В ходе встречи представители двух ведущих христианских церквей также обсудили ситуацию на Украине. По словам патриарха, Церковь должна стать фактором примирения, а не вовлекаться в конфликт. "Церковь не может играть никакой другой роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Если церковь прямо в конфликт не вовлекается и сохраняет миротворческий потенциал, она может стать очень важным фактором для примирения людей.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об итогах пребывания мощей святителя Николая Чудотворца, о принесении которых патриарх Кирилл и папа римский Франциск договорились по итогам исторической встречи в Гаване в феврале 2016 года. Как подчеркнул госсекретарь Ватикана, данное событие оказало огромное влияние на отношения между Церквями.

"Этот аспект ускоряет наше движение вперед в отношениях между нашими Церквями. Конечно, я был очень рад видеть, что это событие имело место и как оно было принято РПЦ, и рад результатам такого события. Можно сказать, что одним из результатов прибытия мощей - новый климат, новая позитивная атмосфера, которая помогает общаться", - отметил представитель Святого Престола.

Исторический визит

Глава правительства Святого престола кардинал Пьетро Паролин, накануне впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках своего визита он провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

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Темы
Кризис в Сирии Визит госсекретаря Ватикана в Россию
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