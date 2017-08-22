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В парке 850-летия Москвы найден ручной варан

Общество
22 августа, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

В ближайшее время сотрудники Центра передержки животных заберут пресмыкающиеся из спасательного отряда

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили ручного варана в парке 850-летия Москвы в столичном районе Марьино. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Заявка об обнаружении варана в парке 850-летия Москвы поступила от очевидцев. На место выехал пожарно-спасательный отряд и поймал ручного варана", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, сейчас варан находится в пожарно-спасательном отряде 209, куда за ним должны приехать сотрудники Центра передержки животных.

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