В парке 850-летия Москвы найден ручной варан

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили ручного варана в парке 850-летия Москвы в столичном районе Марьино. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Заявка об обнаружении варана в парке 850-летия Москвы поступила от очевидцев. На место выехал пожарно-спасательный отряд и поймал ручного варана", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, сейчас варан находится в пожарно-спасательном отряде 209, куда за ним должны приехать сотрудники Центра передержки животных.