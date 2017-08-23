Медведев призвал искать баланс между интересами рыболовов-любителей и промысловиков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти разумный баланс между интересами рыболовов-любителей и промыслового рыболовства. Об этом он заявил на встрече с сахалинским активом возглавляемой им партии "Единая Россия".

"Эти вопросы должны быть урегулированы таким образом, чтобы не ущемлять ничьих интересов. Задача законодателя состоит в том, чтобы найти разумный баланс между интересами тех, кто занимается этой деятельностью на профессиональной основе, кто зарабатывает деньги, кто поставляет рыбу на полки магазинов нашей страны, а с другой стороны - чтобы не пострадали интересы тех, кто занимается спортивным рыболовством", - сказал Медведев, комментируя выступление одного из однопартийцев, который посетовал на недоступность многих прибрежных участков для любительской рыбалки, так как они отнесены к зоне промыслового рыболовства.

Представитель сахалинского отделения "Единой России" предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы государство получило право разрешать спортивно-любительское рыболовство на промысловый участках. Медведев в ответ заметил, что эту позицию необходимо взвесить. "Я не возражаю против того, чтобы у государства появились [такие] права", - сказал премьер, подчеркнув однако необходимость найти баланс с тем, чтобы любительская рыбалка в подобных местах не мешала основной деятельности владельцев участков.

"Я на тему этого законопроекта [о рыболовстве] провел, наверное, не менее пяти совещаний, потому что этот законопроект вызывает очень разную реакцию", - отметил премьер. "Невозможно найти пока модель, которая бы всех удовлетворила", - продолжил глава кабмина. По его словам, необходимо удовлетворить потребности и тех, кто занимается спортивной и любительской рыбалкой, и тех, кто имеет отношение к профессиональной цели.