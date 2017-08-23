Губернатор: установившаяся погода на Алтае позволяет убрать урожай в оптимальные сроки

БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Установившаяся теплая погода в Алтайском крае позволит убрать урожай в оптимальные сроки. К утру среды уже убрано 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"Повсеместно установилась погода с достаточно высокими для этого времени температурами (плюс 20 и более градусов - прим. ТАСС). Главное, у аграриев и специалистов сегодня слышал уверенные заявления, что весь выращенный урожай будет убран в оптимальные сроки, а это предопределяет и высокое качество зерна, что важно для экономики хозяйства. По состоянию утра этого дня, аграрии убрали первый миллион зерновых и зернобобовых", - сказал Карлин в рамках рабочей поездки в Крутихинский район.

По его словам, в основном убраны озимые - рожь и пшеница, ранний горох, овес. Как уточнили в минсельхозе края, основную долю зерновых и зернобобовых планируется убрать до конца сентября. На Алтае в этом году прошли сильные дожди при жаркой погоде - из-за влажности и тепла всходы были очень высокими, а из-за сильного ветра хлеб "лег". Это сказалось на технологии уборки - технике пришлось проходить один и тот же участок дважды, чтобы сначала массу уложить в валки и через некоторое время обмолачивать.

По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, зерновые и зернобобовые в этом году будут убраны с 3,75 млн га - это на 113 тыс. больше, чем в 2016 году. Увеличили в регионе и площади посевов высокомаржинальных культур: чечевицы - на 42 тыс. до 65 тыс. га, сои - на 31 тыс. до 62 тыс. га. Убранные озимые обмолочены с 70% пашни, средняя урожайность - 22 центнера с га, началась уборка яровой пшеницы с более чем 2 млн га. Чеботаев отметил, что сейчас интенсивно заготавливаются корма - заготовлено уже более 1,5 млн тонн.

Алтайский край обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн га, из которых в этом году были засеяны 5,4 млн га. В 2017 году урожай в регионе ожидается не ниже среднемноголетнего показателя в 4 млн тонн. В 2016 году в крае были собраны рекордные за последние годы 4,8 млн тонн зерна.