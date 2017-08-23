Принц Гарри обвинил папарацци в неоказании помощи принцессе Диане

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Принц Гарри обвинил фотографов, которые преследовали автомобиль принцессы Дианы, в неоказании помощи его матери на месте автокатастрофы в Париже. Об этом ее младший сын заявил в программе Би-би-си Diana, 7 Days ("Диана, 7 дней"), которая будет транслироваться в предстоящее воскресенье. Выдержки из программы были показаны в среду.

"Она получила очень тяжелую травму головы, но она была еще жива, находясь на заднем сиденье, и эти люди, действия которых стали причиной этой аварии, вместо того, чтобы оказывать помощь, фотографировали ее умирающей. А потом эти фотографии попали в отделы новостей в этой стране", - сказал принц.

По словам Гарри, ему "труднее всего смириться" с тем, что "люди, которые преследовали ее во время проезда через туннель - это те же самые, которые фотографировали ее, когда она умирала на заднем сиденье автомашины".

Диана Спенсер вступила в брак с Чарльзом 29 июля 1981 году и получила титул принцессы Уэльской. От этого союза у наследной четы родились двое сыновей - Уильям (1982 г.р.) и Генри (неофициально - Гарри, 1984 г.р.). 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись, а спустя ровно год - 31 августа 1997 года - принцесса погибла в результате автокатастрофы в Париже в туннеле под мостом Альма вместе со своим новым возлюбленным Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.