СМИ: гибель принцессы Дианы могла произойти в результате спланированного убийства

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Гибель принцессы Уэльской Дианы могла быть не трагической случайностью, а спланированным убийством, на подготовку которого могло уйти полгода. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun, приведя мнение британского специалиста в области безопасности Алана Макгрегора.

Сотрудничавший со спецслужбами Саудовской Аравии Макгрегор, остался неудовлетворен мерами безопасности в парижском отеле Ritz, в котором незадолго до своей смерти находилась Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом. "Я видел так много брешей в обеспечении ее безопасности в этом отеле и ряд других странных вещей, потому это должно было случиться рано или поздно", - сказал он.

"Можно сказать, что все составляющие, которые привели к ее смерти, были просто трагическим совпадением, но часть меня считает, что на процесс подготовки [убийства] могло уйти шесть месяцев", - поделился британский экс-сотрудник спецслужб.

Макгрегор задался вопросом, почему такую важную персону, как принцесса Диана, было доверено везти шоферу, работавшему в гостинице. "Это должен был быть специально обученный водитель или агент служб безопасности", - подчеркнул он, указав также, что Mercedes, на котором пара должна была уехать, в нарушение мер предосторожности был подан с общественной парковки при гостинице. "Диана часто говорила, что опасается за свою жизнь, и никто даже не спросил почему", - добавил Макгрегор.

Принцесса Диана была супругой наследника британского престола принца Чарльза с 1981 по 1996 год. Она погибла в автокатастрофе, происшедшей 31 августа 1997 года в Париже в туннеле под мостом Альма. Автомобиль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци и на большой скорости ударился сначала о стену, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и после перевернулся.

Жертвами аварии стали сама Диана, Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. В автокатастрофе выжил телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Отец Доди Мухаммед аль-Файед утверждал, что авария была организована британскими спецслужбами по указанию королевской семьи. В 2008 году британский суд отверг эти обвинения.