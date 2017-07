Sky: брат принцессы Дианы попросил ТВ не показывать запись с ее откровениями

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Брат покойной принцессы Уэльской Дианы (1961-1997) Чарльз Спенсер попросил Сhannel 4 не демонстрировать видеозапись с откровениями своей сестры, чтобы не причинять боль ее детям - принцам Уильяму и Гарри. Об этом в воскресенье сообщил в телеканал Sky News.

Откровения принцессы, снятые на видеокамеру ее репетитором по искусству риторики актером Питером Сеттеленом в 1992-93 годах в Кенсингтонском дворце, должны быть показаны 6 августа в телепрограмме Diana: In Her Own Words.

Еще в 2004 году отдельные выдержки из этого видео демонстрировала американская телекомпания NBC, но британские телезрители с этой записью еще не знакомы. По словам Сhannel 4, несмотря на то, что съемки и носили частный характер, сам видеоматериал является важным историческим источником и имеет право быть достоянием общественности.

Попытка лорда Спенсера вмешаться в ситуацию вполне понятна, поскольку Диана в этом видео приоткрывает подноготную проблемных отношений в королевской семье Виндзоров.

В частности, она сказала, что когда поставила своего мужа принца Чарльза перед фактом, что он ей изменяет, то получила от наследника престола следующий ответ: "Я отказываюсь быть единственным принцем Уэльским, у которого никогда не было любовницы" (принц Уэльский - титул, который присваивается старшему сыну монарха, являющемуся прямым наследником трона - прим. ТАСС).

Тогда Диана отправилась к матери Чарльза Елизавете II за советом, что ей делать в такой ситуации.

"Я не знаю, что тебе делать, Чарльз безнадежен", - сказала королева. "И это все. Это и была вся помощь", - прокомментировала принцесса.

Диана также поведала о том, что отец Чарльза герцог Эдинбургский принц Филип как-то сказал сыну, что если его брак не получится, то он сможет вернуться к Камилле (нынешней жене Чарльза герцогине Корнуоллской, бывшей Камилле Паркер-Боулз - прим. ТАСС).

Кроме того, принцесса сообщила, что перед свадьбой она встречалась с Чарльзом всего 13 раз и дала понять, что ухаживания наследника престола были ей неприятны. Она также сказала, что принц Уэльский не проявлял постоянства в своих ухаживаниях: иногда мог звонить ей каждый день в течение недели, а затем взять в отношениях трехнедельную паузу.