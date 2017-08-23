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Число частных школ в Подмосковье не растет несколько лет подряд

Общество
23 августа, 20:04 UTC+3

Власти отмечают, что потребность детей в частном образовании сейчас пересматривается

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число частных школ в Московской области остается стабильным несколько лет подряд, однако сейчас потребность детей в платном образовании в регионе пересматривается на фоне экономических процессов в стране, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова на пресс-конференции в среду.

"Частных школ у нас сто, как и детских садов. Последние несколько лет эта цифра не растет", - сказала она.

Потребность детей в частном образовании сейчас пересматривается, добавила Захарова. "Это связано с экономическими процессами, которые происходят. Сложно сказать, всегда ли будет у родителей возможность оплачивать те услуги, которые предоставляет та или иная образовательная организация", - отметила она.

Образование в частных школах Подмосковья полностью оплачивают родители, напомнила министр. "Разброс цен в частных школах Московской области абсолютно разный - от 25 до 180 тысяч (в месяц - прим. ТАСС)", - сказала она. При этом министерству не известно качество образования в этих заведениях.

Всего в Московской области 1499 школ, из них - 100 частных, три государственные. Остальные - муниципальные, по данным министерства образования Подмосковья

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