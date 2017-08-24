Детский омбудсмен начала проверку предоставления льгот многодетным семьям

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ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы региональным детским омбудсменам о характере и порядке предоставления льгот многодетным семьям.
"Я направила запросы в регионы, чтобы получить полную картину в этой сфере. У нас даже удостоверения многодетным родителям, подтверждающие право на льготы, выдают в разных регионах по-разному. Например, в Москве одно на двоих, а в других регионах дают и отцу, и матери", - сказала Кузнецова ТАСС в четверг.
По ее словам, передача полномочий по поддержке многодетных семей на региональный уровень привела к парадоксальным результатам. "У нас многодетная семья с удостоверением, выданным в Москве, не может воспользоваться правом бесплатного проезда, приехав в гости Санкт-Петербург или, скажем, в Липецк или в любой другой город. Разве пересекая границу субъекта Федерации родители перестают быть многодетными?", - отметила омбудсмен.
По ее мнению, перечень льгот для многодетных семей должен быть законодательно утвержден на федеральном уровне. "У нас есть указ президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", но региональные власти пользуясь юридической казуистикой, сокращают перечень льгот, и необходимо подобные лазейки перекрыть законодательно", - считает детский омбудсмен.
Кузнецова напомнила, что с просьбой провести мониторинг форм поддержки семей она обратилась к активистам ОНФ. "Наш мониторинг многодетных, [мониторинг] детских омбудсменов и мониторинг ОНФ позволят выявить лучшие практики помощи многодетным семьям и распространить их на всю страну, что особенно актуально в ходе подготовки программы Десятилетия детства", - заключила она.