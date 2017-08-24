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Минобразования Подмосковья пообещало разбирать каждый случай незаконных поборов в школах

Общество
24 августа, 11:45 UTC+3

Власти напоминают, что, в частности, распространенные сборы на ремонтные работы являются незаконными

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство образования Московской области будет разбирать каждый случай незаконных сборов денег с родителей на нужды школы, заявила журналистам министр образования Подмосковья Марина Захарова.

"Если поступает информация о сборах, это явное нарушение, и это очень жестоко наказывается, вплоть до увольнения директора и учителей, если такой факт подтверждается. Если мы получим такой сигнал от родителей, то будем выезжать и разбираться с каждым случаем", - сказала она.

Деньги на приобретение учебных пособий выделил бюджет области, пояснила Захарова. "Сборы на ремонтные работы - это также нарушение законодательства", - добавила министр.

Перечень всех платных услуг должен быть обязательно размещен на сайте школы, разъяснили в пресс-службе министерства позднее. "Родители в школе платят добровольно только за оказание платных услуг по договору, по установленной главой или начальником правления стоимости часа и только официально через банк", - добавили в ведомстве.

"Все остальное - незаконные сборы. За это по КоАП предусмотрена административная ответственность. Родители могут обратиться в Минобразования области. Проводим проверку. Составляем протокол, направляем в суд", - добавила Захарова.

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