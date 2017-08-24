В "Одноклассниках" пройдут прямые трансляции мероприятий "Ночи кино"

ТАСС, 24 августа. Участники всероссийской акции "Ночь кино" проведут 27 августа серию прямых трансляций в социальной сети "Одноклассники" при поддержке Министерства культуры РФ.

Также специально к "Ночи кино" в соцсети появилось приложение с серией тестов на знание кинематографа, сообщили в пресс-службе компании.

Первая трансляция в рамках "Ночи кино" начнется в 14:00 мск - зрителям покажут презентацию комикса "Пожар Москвы", созданного по заказу музея-панорамы "Бородинская битва". Авторы комикса художник Алексей Трошин и сценарист Дмитрий Романов расскажут о своей работе и особенностях техники графического рассказа.

В 18:00 мск и 19:00 мск в группе пройдут лекции о кинематографе. Сотрудник Государственного центрального музея кино Дарья Борисова расскажет об истории первых российских кинематографистов, затем пользователи смогут прослушать лекцию Научно-исследовательского кинофотоинститута о развитии кинотехнологий. Лекцию проведут член Союза кинематографистов РФ Сергей Рожков и руководитель музея кинотехники Александр Зенин.

В 18:30 мск пройдут сразу две трансляции. В Сочи состоится премьера спектакля "3D-кино" воспитанников студии Константина Хабенского, которую смогут посмотреть пользователи "Одноклассников". Из спектакля зрители узнают об истории разных киножанров. В это же время начнется прямое включение с творческой встречи в культурном центре "Барвиха" с режиссером Владимиром Краснопольским и актрисой Натальей Гончаровой.

Кроме того, специально к "Ночи кино" портал "Культура.РФ" запустил в "Одноклассниках" приложение с серией тестов на знание истории кинематографа. Пользователям предлагается угадать фильм по постеру, проверить знания о творчестве знаменитых актеров и режиссеров, вспомнить фразы из мультфильмов.

Ранее в этом году "Одноклассники" и "Культура.РФ" запустили несколько спецпроектов для пользователей социальной сети. Трансляции из Третьяковской галереи, Мариинского театра, Московской филармонии и других известных культурных мест собрали с начала года более 10 млн просмотров. Совместные проекты также приурочивались к большим культурным событиям. В частности, к акции "Библионочь" в соцсети был собран архив с аудиокнигами русских классиков.