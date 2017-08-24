Минтранс Подмосковья повторно проверит школьные автобусы из-за их небезопасности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет повторную проверку школьных автобусов, поскольку примерно 11% машин частично не соответствовало требованиям по безопасности транспортировки детей. Об этом в четверг сообщил министр транспорта региона Игорь Тресков.

"Всего проинспектировано 314 автобусов, 34 из них в неполном объеме соответствуют требованиям безопасности по перевозке детей. До начала нового учебного года все замечания должны быть устранены, транспортные средства пройдут повторную проверку", - процитировала Трескова пресс-служба министерства.

Все школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, пояснили в Минтрансе области. Также машины должны быть оборудованы системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС". Помимо этого, у каждого сиденья автобусов должны быть ремни безопасности, а в проходе салона должны быть установлены поручни.

Кроме того, в салоне автобусов должны быть сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.