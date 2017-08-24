Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс Подмосковья повторно проверит школьные автобусы из-за их небезопасности

Общество
24 августа, 16:38 UTC+3

Власти отмечают, что примерно 11% школьного транспорта в неполном объеме соответствуют необходимым требованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет повторную проверку школьных автобусов, поскольку примерно 11% машин частично не соответствовало требованиям по безопасности транспортировки детей. Об этом в четверг сообщил министр транспорта региона Игорь Тресков.

"Всего проинспектировано 314 автобусов, 34 из них в неполном объеме соответствуют требованиям безопасности по перевозке детей. До начала нового учебного года все замечания должны быть устранены, транспортные средства пройдут повторную проверку", - процитировала Трескова пресс-служба министерства.

Все школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, пояснили в Минтрансе области. Также машины должны быть оборудованы системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС". Помимо этого, у каждого сиденья автобусов должны быть ремни безопасности, а в проходе салона должны быть установлены поручни.

Кроме того, в салоне автобусов должны быть сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама