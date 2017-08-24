Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсу

МУРМАНСК, 24 августа. /корр. ТАСС Ольга Дедяева/. Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся из рейса на Северный полюс, посвященного 40-летию покорения самой северной точки планеты надводными судами. Эта экспедиция стала 129-м с 1977 года рейсом к Северному полюсу по воде, из которых более сотни были совершены российскими атомными ледоколами.

Первым надводным судном. дошедшим до Северного полюса, стал атомоход "Арктика" под руководством капитана Юрия Кучиева, который 17 августа 1977 года высадился со своей командой на вершине земного шара. Подвиг советских ученых и моряков открыл Северный полюс для исследователей Арктики, а затем и для туристов, у которых появилась возможность попасть в самую северную точку планеты без специальной подготовки.

"В те годы представить себе, что туристы будут ездить на Северный полюс,... было невозможно", - сообщил ТАСС вице-президент ассоциации полярников Владимир Стругацкий.

Туристические круизы на Северный полюс стали популярными около 25 лет назад, все эти годы каждое лето до заветных 90 градусов северной широты отправляются около 1 тысячи пассажиров. Большая часть туристов идет на Северный полюс на атомных ледоколах из порта Мурманска. Единственный ледокол, приспособленный к туристическим рейсам, из пяти, которые имеются в парке "Атомфлота", - атомоход "50 лет Победы".

"На [ледоколе "50 лет Победы"] ... при небольшом сокращении экипажа можно организовать... до 120 пассажирских мест. Ледокол имеет для этого все необходимые технологические ресурсы", - сообщил журналистам генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша.

Судьбоносный рейс

"50 лет Победы" совершает по пять туристических рейсов на Северный полюс в год. Программа составляется только на лето, когда в Арктике наиболее благоприятная ледовая обстановка, и атомоход не задействован в проводке грузовых судов по Севморпути. Этим летом "50 лет Победы" на Северный полюс ходил шесть раз - шестым стал памятный рейс, где собрались участники первой экспедиции на полюс атомохода "Арктика", ученые и конструкторы, которые работают над созданием ледоколов и комплектующих для них, представители власти.

Эксперт Российской академии наук Борис Ионов, который в 1977 году, вскоре после окончания института, отправился в экспедицию и первым спустился с ледокола "Арктика" на льдину на Северном полюсе, уверен, что тот первый рейс 40-летней давности определил его дальнейшую судьбу.

"Могу сказать, что звания, которые я приобрел - доктор, профессор - это все связано во многом с первым походом на Северный полюс", - сказал Ионов. После похода 1977 года он возвращался на полюс дважды, и один из таких рейсов остался там на год для научной работы.

Вячеслав Мелихов в 1977 году служил на "Арктике" старшим инженером-оператором. Юбилейный рейс на Северный полюс стал для него вторым. И впервые опытный моряк примерил на себя роль пассажира.

"Я бездельничаю здесь - я первый раз пассажиром в рейсе. Непривычно быть пассажиром", - сказал Мелихов.

Очередь к мечте - на годы вперед

Те, кто комфортно чувствует себя в роли пассажира, записываются в круиз заранее. Из-за короткого арктического лета и большого количества желающих побывать на Северном полюсе запись на туристические рейсы ледокола "50 лет Победы" идет на годы вперед - в этом году уже принимаются заявки на лето 2019 года. Наиболее популярны арктические круизы среди китайцев, американцев и европейцев. Российские туристы пока не частые гости на Северном полюсе.

Круиз на полюс длится 10 суток. Кульминацией для каждого пассажира становится прибытие в точку с географическими координатами 90 градусов северной широты. Капитан ледокола извещает пассажиров о том, что цель достигнута, несколькими длинными гудками.

Затем экипаж ледокола, как и 40 лет назад, приступает к поиску крепкой льдины, где пассажирам можно высадиться, чтобы поднять флагшток и совершить самое короткое в мире кругосветное путешествие с пересечением всех меридианов. В последнее время среди туристов стало популярным устраивать на Северном полюсе барбекю и купаться в Северном Ледовитом океане.

Короткий маршрут

Дорога из порта базы "Атомфлота" до Северного полюса заняла всего трое суток, что стало самым быстрым достижением полюса в надводном плавании за 40 лет. В 1977 году "Арктика" шла на полюс восемь дней. Сокращению времени в пути способствуют несколько факторов, в том числе изменение маршрута, который стал короче из-за того, что ледокол "50 лет Победы" шел к полюсу по прямой, а не через Карское море, как это делала "Арктика".

"Сейчас появился опыт в выполнении высокоширотных рейсов. Качественно изменилась спутниковая информация, которая позволяет проследить канал (освобожденный ото льдов - прим. ТАСС), потому что ледоколы при всей своей мощности стараются идти по воде, если есть возможность обойти лед", - рассказал ТАСС почетный полярник Виктор Боярский.

Кроме того, по его словам, "добавляются циклические изменения в ледовой обстановке, которые в последние два десятка лет существенно легче - меньше многолетних льдов, они движутся быстрее, зон сжатия меньше, больше разводья, это дает ледоколу практически гарантированно достичь Северного полюса".

Боярский уточнил, что за все время совершения туристических рейсов только один раз ледокол не успел дойти до Северного полюса - в июне 2005 года корабль, отправившийся на полюс со Шпицбергена, встал во льдах и из- за плотного расписания пассажирских рейсов не дошел до конечной точки маршрута.

"Для ледокола нет слова "не дошел", - отмечает Боярский. - Он бы потратил на дорогу, не как мы, туда- обратно 10 дней, а 20 дней. Но, поскольку пассажирские рейсы составлены очень плотно, было принято решение повернуть в порт", - сказал он.

Родина белых медведей

На обратном пути маршрут ледокола "50 лет Победы" проходит через Землю Франца Иосифа. С приближением к архипелагу, несмотря на ветер и легкий мороз, на палубе становится все больше туристов - пока одни любуются постоянно меняющимися пейзажами, другие внимательно рассматривают льдины в поисках моржей и белых медведей.

Увидеть белого медведя летом в Арктике довольно просто - некоторые из них из-за любопытства подходят к борту ледокола. Медведицы с медвежатами, наоборот, стараются держаться подальше от судна, но находятся на расстоянии, которое позволяет наблюдать за ними невооруженным глазом. На этот раз гостям за 10 дней посчастливилось встретиться с медведями трижды. Восторг у туристов вызывают и моржи, которые небольшими группами отдыхают на льдинах.

На обратном пути при благоприятных погодных условиях предусмотрены высадки на островах архипелага Земля Франца Иосифа - на острове Хейса, где расположена обсерватория, в которой в период навигации работают до пяти научных сотрудников, и на острове Чамп, знаменитого круглыми камнями.

Экипаж ледокола "50 лет Победы" планировал совершить высадку на острове Чамп, но в последний момент планам помешал белый медведь. Наличие в зоне видимости самого крупного в Арктике хищника небезопасно для туристов, поэтому пришлось ограничиться облетом ледокола и островов на вертолете.

Туристам нужно успеть до 2020 года

Туристический бизнес для "Атомфлота" больше имиджевый, чем прибыльный проект. По оценке Рукши, туристические рейсы на Северный полюс приносят предприятию лишь 1,5% от общей выручки и в случае появления более прибыльных заказов по проводке судов по Севморпути "50 лет Победы" придется переориентироваться на профильный вид деятельности.

С учетом переноса сроков ввода ледокола "Арктика" и активным развитием арктических проектов "Атомфлот" может в скором времени отказаться от туристических рейсов.

"Я думаю, что мы уже в 2020 году откажемся (от туристических поездок, прим. ТАСС). В Арктике лето очень короткое - это июль и небольшая часть августа. Если у нас будет работа весь июль и половину августа, то, конечно, мы откажемся от туристических маршрутов. У нас появится другая работа более рентабельная", - сказал гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша журналистам.