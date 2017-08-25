Почти 1,5 тыс. жилых домов требуют ремонта в Приморье после паводка

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ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. жилых домов в шести муниципальных образованиях требуют ремонта в Приморском крае после паводка. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.
В результате продолжительных дождей в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек. По данным МЧС, на утро 25 августа подтопленных объектов нет.
"Комиссиями по оценке ущерба обследован 3831 дом, 7538 придомовых территорий и 17 социально значимых объектов. Непригодными для проживания могут быть признаны 65 домов, требуют ремонта 1456 домов, в 408 из которых проживают социально незащищенные граждане", - говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что за средства краевого бюджета отремонтируют дома пенсионеров, многодетных семей и других владельцев жилья из числа социально незащищенных категорий. Также все жители пострадавших домов получат компенсации из федерального бюджета: по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и по 100 тыс. за полную утрату имущества.