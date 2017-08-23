Власти: ущерб сельхозпроизводителей Приморья от паводка определят до конца августа

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Подсчет ущерба сельхозпроизводителей Приморского края от паводка будет завершен до конца августа. 30 августа документы о потерях урожая будут переданы в Минсельхоз РФ для получения компенсаций из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на и. о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексея Тарана.

"Предварительный ущерб составляет 138 млн рублей. Сегодня в Хасанском районе работают специалисты краевого департамента и Минсельхоза России. В ближайшее время результаты оценки будут скорректированы. Все документы будут направлены в Минсельхоз 30 августа для компенсации ущерба из федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова Тарана.

Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир Миклушевский, проверку документов о потерях сельхозпроизводителей необходимо завершить в короткие сроки. "Документы нужно проверять в течение трех дней и затем отправлять в Минсельхоз. Чтобы получить выплаты вовремя, сельхозпроизводители тоже не должны затягивать с подачей документов", - подчеркнул глава региона.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, а также сельскохозяйственных угодий. По данным МЧС, на утро 23 августа подтопленных объектов в крае нет, в пунктах временного размещения находятся 27 человек, из которых 11 детей. Восстановительные работы в пострадавших районах продолжаются. В них, по данным МЧС, задействовано 3900 человек и свыше 300 единиц техники.