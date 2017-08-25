Инвестор передаст Москве 32,6 тыс. кв. м жилплощади в ЮЗАО для реновации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ООО "Ремстройтрест" передаст властям Москвы жилплощадь мощностью 32,6 тыс. кв. метров в районе Обручевский юго-западного округа для строительства стартовых площадок в рамках программы реновации. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замглавы столичного департамента градостроительной политики Сергей Сущенко.

"По утвержденной программе реновации в район Обручевский вошло 17 жилых домов, имеется три свободные площадки, которые будут обеспечивать волновое переселение по программе. В том числе это площадки ООО "Ремстройтрест". Механизм передачи городу: они включаются в адресно-инвестиционную программу, будут выделены бюджетные средства на проектирование, а дальше - строительно-монтажные работы", - отметил он.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента градполитики, речь идет о передаче городу площадки мощностью 32,6 тыс. квадратных метров в микрорайоне 38А.

По словам Сущенко, всего в ЮЗАО располагается 517 домов, жители которых проголосовали за вхождение в программу реновации. "Эти дома располагаются в 40 кварталах округа, имеются 38 свободных площадок, чтобы приступить к строительству для расселения этих домов", - добавил он.

О программе

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м, в них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей, 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.