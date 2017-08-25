Собянин: в Москве ежегодно будут обновлять по три тысячи детских площадок и дворов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные власти будут кардинально обновлять по 3 тыс. детских площадок и придомовых территорий в год. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в пятницу в "Твиттере".

Каждый год будем кардинально обновлять по три тысячи детских площадок и дворов. https://t.co/pMeFNtackj — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 25, 2017

"Каждый год будем кардинально обновлять по три тысячи детских площадок и дворов", - написал он.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.