Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: в Москве ежегодно будут обновлять по три тысячи детских площадок и дворов

Общество
25 августа, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

В рамках проекта "Моя улица" с 2015 года реконструировали более 100 улиц, в этом году будет благоустроено 89 городских территорий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные власти будут кардинально обновлять по 3 тыс. детских площадок и придомовых территорий в год. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в пятницу в "Твиттере".

"Каждый год будем кардинально обновлять по три тысячи детских площадок и дворов", - написал он.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей
6
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама