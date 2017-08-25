В Ростовской области на месте крупного природного пожара появится лесной питомник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Лесной питомник появится в Усть-Донецком районе Ростовской области, где несколько дней назад произошел крупный природный пожар на площади почти 4,9 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"На территории, где деревья погибли, но почва не подверглась изменениям, уже в этом году будет создан лесной питомник производственной мощностью не менее 4 млн штук сеянцев в год. Это позволит получить посадочный материал для последующего восстановления сгоревшего лесного массива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что степень выгорания на разных участках была разной. Часть деревьев, подвергшихся пожару в незначительной степени, остались живыми и могут восстановиться. На тех же участках, где был поврежден поверхностный слой почвы, лесовосстановление можно будет проводить не ранее чем через три года.

О пожаре в лесном массиве возле станицы Усть-Быстрянской стало известно 17 августа, общая площадь поначалу не превышала 20 га, однако огонь начал быстро распространяться, и к 20 августа уже горели почти 4,9 тыс. га. Локализовать и ликвидировать пожар удалось лишь 22 августа.