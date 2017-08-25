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Минприроды планирует переводить суда, работающие в Арктике, на газовое топливо

Общество
25 августа, 14:17 UTC+3 БОГОЛЮБОВО область/ 25, августа. /ТАСС

Нововведение поможет снизить объем загрязнения Арктики, сказал министр природных ресурсов Сергей Донской

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БОГОЛЮБОВО /Владимирская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минприроды планирует начать переводить корабли, работающие в Арктике, с дизельного топлива на газ. Это позволит существенно снизить объем загрязнения северных морей. Об этом в пятницу рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Одна из ключевых задач в работе с водным транспортом - это строительство так называемого зеленого флота. У нас сейчас есть проект, который мы планируем реализовывать в рамках Арктического совета, - это переход судов на газовое топливо. Это одно из перспективных направлений, которое позволит снизить объемы загрязнения Арктики", - пояснил Донской.

Ранее сообщалось, что Канада внесла инициативу по переходу всех неатомных судов на газовой топливо. По мнению специалистов WWF, отказ от дизельного топлива в Арктике позволить в разы снизить антропогенную нагрузку на регион, где основную экологическую угрозу представляют разливы нефти и нефтепродуктов.

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