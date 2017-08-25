Приоритетные участки для установки камер видеофиксации определили на дорогах Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья определили 75 приоритетных участков на дорогах для установки камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, их оборудуют в 2018 году.

Как сообщает в пятницу пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи, проект повышения безопасности на дорогах представил директор ГКУ СК "Краевой центр информационных технологий" Павел Кольцов на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Лермонтове.

"Проведено обследование каждого участка на соответствие его критериям возможности установки комплексов ФВФ, сформирован перечень мест установки комплексов ФВФ, из которых выделены 75 приоритетных. Завершение работ по созданию системы в соответствии с техническим заданием планируется в 2018 году", - сообщил Кольцов.

По его словам, в связи с неубывающей аварийностью на дорогах Ставропольского края отобраны и обследованы участки федеральных, региональных и местных трасс, на которых регулярно происходят аварии.

Как прозвучало в ходе заседания, за семь месяцев 2017 года в регионе произошло 1364 ДТП, в которых погибли 189 человек и 1952 человек были ранены. При этом каждая вторая авария в регионе связана с неверным выбором скоростного режима, а в 44 случаях с начала года превышение скорости было единственной причиной ДТП, в которых погибли 14 человек (вдвое больше, чем за семь месяцев 2016 года).