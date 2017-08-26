Секретная служба потратила $7 тыс. на аренду роскошных туалетов во время отпуска Трампа

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ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, потратила $7,1 тыс. на аренду роскошных портативных туалетов во время рабочего отпуска президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщила в пятницу газета USA Today со ссылкой на финансовую отчетность, попавшую в распоряжение прогрессивной организации American Bridge.
Как сообщается, Секретная служба подписала контракт к компанией Imperial Toilets на предоставление трейлеров с уборными, начиная с 3 августа. Этот контракт был через неделю продлен, и в итоге его общая сумма составила $7,1 тыс. за период с 3 по 21 августа.
"Если вам нужно потратить тысячи долларов на портативные горшки, предоставьте это Дональду Трампу. Этот человек в буквальном смысле смывает наши деньги в унитаз", - посетовал Брэд Байнум, представитель American Bridge, которая следит за тем, чтобы республиканцы отвечали за свои слова и действия.
Секретная служба при президентстве Трампа стала расходовать значительно больше средств на охрану семьи главы государства, привлекать к этому гораздо больше людей и ассигновать ресурсы на различные другие нужды. Как сообщил ранее на этой неделе директор ведомства Рэндольф Аллес, из-за огромной нагрузки и количества потраченных сверхурочных часов годовой зарплатный фонд Секретной службы США, призванной охранять первых лиц государства и их семьи, уже истощился.