Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Секретная служба потратила $7 тыс. на аренду роскошных туалетов во время отпуска Трампа

Общество
26 августа, 6:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, августа. /ТАСС

Отмечается, что Секретная служба подписала контракт к компанией Imperial Toilets на предоставление трейлеров с уборными, начиная с 3 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, потратила $7,1 тыс. на аренду роскошных портативных туалетов во время рабочего отпуска президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщила в пятницу газета USA Today со ссылкой на финансовую отчетность, попавшую в распоряжение прогрессивной организации American Bridge.

Как сообщается, Секретная служба подписала контракт к компанией Imperial Toilets на предоставление трейлеров с уборными, начиная с 3 августа. Этот контракт был через неделю продлен, и в итоге его общая сумма составила $7,1 тыс. за период с 3 по 21 августа.

"Если вам нужно потратить тысячи долларов на портативные горшки, предоставьте это Дональду Трампу. Этот человек в буквальном смысле смывает наши деньги в унитаз", - посетовал Брэд Байнум, представитель American Bridge, которая следит за тем, чтобы республиканцы отвечали за свои слова и действия.

Секретная служба при президентстве Трампа стала расходовать значительно больше средств на охрану семьи главы государства, привлекать к этому гораздо больше людей и ассигновать ресурсы на различные другие нужды. Как сообщил ранее на этой неделе директор ведомства Рэндольф Аллес, из-за огромной нагрузки и количества потраченных сверхурочных часов годовой зарплатный фонд Секретной службы США, призванной охранять первых лиц государства и их семьи, уже истощился.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура квалифицировала нападение на военных в Брюсселе как теракт
2
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка
3
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
4
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере Макгрегора
5
Микроавтобус и локомотив столкнулись в Амурской области
6
Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама