Патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение по случаю столетия Поместного собора

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник проведет богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, посвященное столетию Поместного собора Русской православной церкви, принявшего исторического решение о восстановлении патриаршества в России. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"В день Успения Божией Матери будет совершено торжественное патриаршее богослужение, ведь именно в этот день состоялось открытие Поместного собора", - сказал он.

Священник добавил, что столетию Поместного собора будет также посвящено заседание Архиерейского собора в ноябре текущего года.

"Этот Собор будет приурочен к столетнему юбилею патриаршей интронизации святителя Тихона. Его интронизация пришлась на один из самых трагических периодов истории нашей страны, и неслучайно именно он был избран первым патриархом Русской церкви XX века. Он всей душой болел за то, что происходило в России и именно он сыграл решающее значение в деле сохранения Русской православной церкви в этот непростой период", - отметил руководитель пресс-службы патриарха.

Подготовка к Собору

Подготовка к созыву Поместного собора началась еще в 1906 году, когда император Николай II учредил Предсоборное присутствие. Предполагалось, что новый орган должен в течение нескольких месяцев подготовить созыв Поместного собора и проекты его основных решений. Для этого в рамках Присутствия было создано семь отделов, которые занимались вопросами епархиального управления, церковного суда, приходской жизни, образования и другими аспектами жизни церкви.

Присутствие работало в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга с 3 марта по 15 декабря 1906 года с перерывом с 13 июня по 1 ноября. Все члены высказались за необходимость восстановить Поместные соборы: было предложено созывать их раз в 10 лет, учитывая масштабы Русской православной церкви. Собор должен быть органом, которому принадлежит высшая власть: законодательная, руководственная, судебная, ревизионная. Предполагалось, что в межсоборные периоды будет действовать Синод, избирающийся Собором, а не назначающийся государем императором.

Сводный доклад Присутствия был представлен Николаю II, который после его изучения наложил резолюцию: "Собор пока не созывать". Это "пока" продлилось до 1917 года.

Историческое решение

Однако работа Священного присутствия не пропала зря: многое из того, что было сформулировано в 1906 году, было реализовано на Поместном соборе, который начал свою работу 28 августа (но новому стилю) 1917 года, и ставшим, таким образом, первым полноценным Собором за 217 лет. На нем присутствовало 564 депутата: 73 архиерея, 192 приходских клирика (священники, диаконы, псаломщики) и 299 мирян. Почетным председателем Собор утвердил старейшего иерарха церкви митрополита Киевского Владимира. Председателем Собора был избран митрополит Московский Тихон.

Собор начал работать в условиях, когда Временное правительство теряло контроль над страной, а до октябрьского переворота оставались считанные недели. В этих условиях главной задачей Собора стало создание новой системы церковного управления. Большинство участников Собора высказались за восстановление патриаршества как возвращение вековых канонов и исполнение народных чаяний. 28 октября (10 ноября) прения были прекращены. Поместный Собор большинством голосов вынес историческое постановление о восстановлении патриаршества.

После голосования Собор избрал кандидатами на Первосвятительский престол архиепископа Харьковского Антония, архиепископа Новгородского Арсения и митрополита Московского Тихона. Избрание состоялось 18 ноября в храме Христа Спасителя.

Митрополит Киевский Владимир вынес ковчег с жребиями, благословил им народ и снял печати. Из алтаря вышел слепой монах Зосимовой пустыни Алексий. Помолившись, он вынул жребий и передал его митрополиту. Святитель прочитал громко: "Тихон, митрополит Московский".

Интронизация патриарха Тихона состоялась 21 ноября (3 декабря) 1917 года.

Осознание значения

Как отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, историческая значимость Собора еще не полностью оценена современниками. "Несмотря на прошедший век, отделяющий нас от событий той эпохи, значение Поместного собора 1917-1918 годов не до конца осмыслено и оценено церковным народом. Глубоко убежден в том, что его наследие нуждается в серьезном и вдумчивом исследовании, а многие из идей, высказанных тогда, были бы полезны и востребованы сегодня", - подчеркнул он в своем послании по случаю юбилея.

Предстоятель РПЦ напомнил, что некоторые документы, подготовленные Соборным присутствием для Поместного собора в 1906 году, лежат в основе деятельности современной Русской православной церкви.

"Документы, подготовленные совместными усилиями членов Присутствия с привлечением к обсуждению широкой общественности, предлагаются для дальнейшего рассмотрения Священным Синодом или Архиерейским Собором, знаменуя тем самым очевидное торжество духа соборности в жизни современного русского православия. Духовным наследником этого соборного по своей природе органа является действующее ныне Межсоборное присутствие Русской Православной церкви, в работе которого принимают активное участие не только архипастыри, но и клирики, а также миряне", - добавил патриарх Кирилл.