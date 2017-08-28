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Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Общество
28 августа, 14:25 UTC+3 ГОРКИ 28, августа. /ТАСС

Средства будут направлены на оказание помощи в связи с полной или частичной утратой имущества, а также на единовременные пособия семьям погибших

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Власти Ростовской области просят 605 млн руб. на устранение последствий пожара

СК возбудил дело о халатности по факту гибели человека при пожаре в Ростове-на-Дону

Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

"Подписал распоряжение о выделении Ростовской области из резервного фонда [правительства] денег для ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации - пожара, который там произошел совсем недавно, - заявил он на совещании с вице-премьерами. - Общая сумма пока - 80 млн рублей".

Премьер добавил, что будут произведены и дальнейшие выплаты - по мере подготовки документов по линии МЧС и местных властей.

По словам Медведева, выделенные средства будут направлены на оказание единовременной помощи, на финансовую помощь в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, а также на единовременные пособия семьям погибших.

Согласно материалам пресс-службы правительства, на ликвидацию последствий пожара направляется 79 млн 125 тыс. рублей из резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Пожар в старом районе Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина. Полностью утрачено имущество 692 граждан.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь были госпитализированы. На минувшей неделе пострадавших от пожара переселили из пунктов временного размещения в маневренный фонд и в гостиницы. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".

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