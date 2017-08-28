Правкомиссия одобрила законопроект о запрете производства и продажи порошкового алкоголя

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ТАСС, 28 августа. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект о запрете на производство и продажу в России порошкообразной спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в материалах кабмина.
Запрет необходим для предотвращения отравлений и других заболеваний из-за употребление сухого алкоголя, отмечается в сообщении. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт, говорится в материалах правкомиссии.
То есть речь идет о порошке, который при добавлении воды преобразуется в алкогольный напиток. Подобная продукция запрещена на территории Евросоюза, несколько лет назад ограничения на продажу сухого алкоголя обсуждались в США. В России необходимость такого запрета обсуждается несколько лет.
В частности, в 2015 году об этом говорили в Росалкогольрегулировании, а в 2016 году законопроект о запрете сухого алкоголя представил Роспотребнадзор, причем предполагалось, что он может вступить в силу уже в 2017 году.
"Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению России, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. Дозировка и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья человека", - поясняется в материалах правительства.
Документ также предполагает установление административной ответственности в виде штрафа с возможностью конфискации продукции за нарушение запрета.
Одобренный правкомиссией законопроект разработан Роспотребнадзором. Он будет рассмотрен на заседании правительства.