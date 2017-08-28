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Минздрав назвал повышение акцизов одной из самых эффективных мер против алкоголизма

Общество
28 августа, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По данным министерства, в результате поэтапного увеличения налогов потребление алкоголя в стране снизилось с 14,3 до 10,3 л на человека в год

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ТАСС, 28 августа. Повышение акцизов и установление минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя в стране. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.

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Ранее газета "Известия" сообщала, что Минздрав обсуждает с заинтересованными ведомствами возможность установления минимальной цены на алкогольную продукцию в 300 рублей.

"Поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкую алкогольную продукцию является одной из наиболее эффективных мер по сокращению потребления алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мера также отмечена как одна из наиболее эффективных такими международными документами как Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя ВОЗ и Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя в 2012-2020 годах.

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"В России последовательно увеличиваются налоги на алкогольную продукцию. Так, с 2009 года по 2016 год акциз на водку увеличился с 191 до 500 рублей за литр безводного спирта. В 2017 году акциз увеличился еще на 4,6% и составил 523 рублей", - уточнили в Минздраве.

По данным министерства, потребление алкоголя в стране снизилось с 14,3 до 10,3 л на человека в год.

В ведомстве также считают, что вопрос установления конкретных ставок на отдельные виды алкоголя должен решаться на межведомственном уровне и с обязательной оценкой медицинских и экономических показателей. "Такая работа в постоянном режиме ведется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - уточнили в пресс-службе.

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